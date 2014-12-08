У Таджикистані держканали транслюють англомовні фільми без перекладу

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на радіо «Азаттик».

Трансляцію американських та індійських фільмів англійською мовою запустили три держканали: Перший, «Сафіна» і «Бахорістон». Фільми з оригінальним озвученням показують двічі на тиждень - по четвергах і неділях.

Передбачається, що такі заходи допоможуть громадянам вчити англійську мову. Заступник керівника Першого каналу таджицького телебачення Комрон Сафаров пояснив, що був врахований досвід попередніх поколінь, які вивчили російську мову ще в дитинстві завдяки в тому числі перегляду радянського кіно.

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«В даний час функціонують дуже багато мовних центрів і більшість вищих навчальних закладів приділяють увагу вивченню англійської мови, тобто ця мова розвивається в країні. Однак, оскільки в країні мало хто говорить англійською мовою, єдиним джерелом для розвитку своїх знань залишається тільки перегляд фільмів», - розповідає голова Асоціації вчителів та викладачів англійської мови Паврон Джамшед.

В даний час велика частина іноземних фільмів на таджицькі телеканали надходить через російський ринок, і вони транслюються російською мовою.