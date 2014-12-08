ООН просить понад $16 млрд на гуманітарну допомогу, в тому числі й для України
ООН заявила сьогодні, що на наступний рік потребує $16,4 млрд на гуманітарну допомогу більш як 57 млн нужденних у всьому світі.
Як повідомляє радіо "Свобода", цього року плановані видатки на допомогу значно зростають через конфлікт в Україні, дії угруповання "Ісламська держава" і епідемію лихоманки Ебола.
Читайте такожООН очікує в 2014 році загострення гуманітарної кризи
Це рекордна сума такого запиту. Минулорічний заклик становив $13 млрд.
Як заявила заступник генерального секретаря ООН із гуманітарних питань і координації термінової гуманітарної допомоги Валері Амос, нинішні потреби на допомогу сягнули безпрецедентного рівня.
Понад 80% тих, хто потребує такої допомоги, живуть у країнах, де тривають конфлікти й насильство, заявила вона журналістам.
Серед іншого, ООН просить $2,8 млрд на допомогу вимушеним переселенцям усередині Сирії від конфлікту в цій країні і ще $4,4 млрд на допомогу більш як 3 із чвертю мільйонам сирійських біженців у сусідніх країнах.
Крім того, серед головних місць, де потребують допомоги ООН, із минулого року залишається Судан.