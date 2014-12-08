ООН просить понад $16 млрд на гуманітарну допомогу, в тому числі й для України

Як повідомляє радіо "Свобода", цього року плановані видатки на допомогу значно зростають через конфлікт в Україні, дії угруповання "Ісламська держава" і епідемію лихоманки Ебола.

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Це рекордна сума такого запиту. Минулорічний заклик становив $13 млрд.

Як заявила заступник генерального секретаря ООН із гуманітарних питань і координації термінової гуманітарної допомоги Валері Амос, нинішні потреби на допомогу сягнули безпрецедентного рівня.

Понад 80% тих, хто потребує такої допомоги, живуть у країнах, де тривають конфлікти й насильство, заявила вона журналістам.

Серед іншого, ООН просить $2,8 млрд на допомогу вимушеним переселенцям усередині Сирії від конфлікту в цій країні і ще $4,4 млрд на допомогу більш як 3 із чвертю мільйонам сирійських біженців у сусідніх країнах.

Крім того, серед головних місць, де потребують допомоги ООН, із минулого року залишається Судан.