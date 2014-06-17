ООН: В Україні немає гуманітарної кризи, але вона може статися

Про це в Раді безпеки у понеділок заявила заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Валері Амос, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на агентство France-Presse.

«За відсутності політичного врегулювання, ми можемо зіткнутися з гуманітарною кризою», – наголосила вона.

Посол Росії в ООН Віталій Чуркін натомість засудив «невибіркове застосування сили з боку українських військових». Він твердить, що «за останні 10 днів кількість біженців до Росії сягнула 60 тисяч».

Читайте такожООН: кількість вимушених переселенців в Україні сягла 34 тисячСША, Франція і Велика Британія піддають сумнівам російські підрахунки. За даними Валері Амос, офіційно притулку в Росії попросили 4600 українців.

Рада безпеки ООН на своєму закритому засіданні не підтримала поданий Росією проект резолюції щодо ситуації в Україні. Це була вже друга спроба Росії, яка в червні головує в Раді безпеки, запропонувати компромісний документ. Російські дипломати декларували намагання запобігти погіршенню гуманітарної ситуації на сході України і ескалації конфлікту між урядовими військами й озброєними сепаратистами.