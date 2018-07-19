У центрі Нью-Йорка стався вибух (фото, відео)

На місце події негайно прибули пожежники. Наразі повідомлень про постраждалих немає.

У Нью-Йорку (США) вибухнула труба паропроводу тепломережі. Густа пара піднялася високо над центральним районом міста Мангеттеном, на П’ятій авеню між 21-ю і 22-ю вулицями.

Команди пожежників відреагували на вибух негайно, передає радіо Свобода. Жодних повідомлень про постраждалих немає. Припускають, що вибух призведе до перекриття вулиць і затримок руху транспорту.

На одному з відео видно, як люди у паніці розбігаються з місця вибуху.