У Чечні спалили чотири будинки родичів ополченців (фото, відео)

У ніч на 7 грудня в селищі Янді, що розташоване в 45 км на південь від Грозного, люди в масках спалили чотири будинки близьких родичів чеченських ополченців, повідомляє Слон.

За словами місцевих жителів, вночі до села в'їхали близько 14 машин різних марок: від УАЗа до Toyota Camry. У машинах перебували люди в масках, які говорили російською та чеченською мовами.

"Коли вони під'їхали до нашого будинку, ми були в гостях, - каже один з мешканців, чий будинок було спалено напередодні. - Спочатку ми вирішили, що до нас приїхали з обшуком, але ці люди стали обливати будинок бензином. Нас тримали, не дали забрати щось або загасити вогонь".

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Схема для всіх чотирьох будинків одна: невідомі уриваються у двір, б'ють шибки та підпалюють будинок зсередини. Рятувати або гасити нічого не можна. В одному з таких будинків попутно спалили і споруди у дворі: літню кухню, недобудований будиночок, сарай на краю ділянки. В іншому, за свідченням місцевих жителів, імена яких не розкриваються, палії залишили на порозі будинку вибуховий пристрій.

"Ми так боялися, що наш будинок теж запалає, що ніч провели на вулиці, - каже один із сусідів, який побажав залишитися невідомим. - Вогонь був зовсім поруч з дахом мого будинку, але гасити його люди в масках не дозволяли".

Подібне в Чечні вже траплялося: у 2008 і 2009 роках в Грозному були спалені будинки в Аргуні, це повторювалося і в 2010 році, і в 2011-му, коли підпали використовувалися в якості тиску на батьків, чиї сини примкнули до лав ополченців.

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«В першу чергу винні батьки, які не дали дітям правильного виховання, не зупинили їх будь-якими засобами. <...> Я оголосив, що питати з кожного, хто не зупинить зло, будь то батько, чиновник або каді, будуть суворо... » - написав у своєму Instagram Рамзан Кадиров за два дні до спалення будинків в селі Янди.

Виходячи з цієї заяви, можна припустити, що відповідати доведеться не тільки родичам, але і всім, хто мав хоч якесь відношення до ополченців. Отже, спалення будинків родичів - це тільки початок.

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Як раніше повідомляв УНІАН, 5 грудня глава Чечні Рамзан Кадиров пообіцяв висилати з республіки родичів ополченців і зносити їхні домівки. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

"Я офіційно заявляю, що прийшов кінець часу, коли говорили, що батьки не відповідають за вчинки синів або дочок. У Чечні будуть відповідати!.. ", - написав він.