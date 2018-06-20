Ізраїльські винищувачі атакували об'єкти в секторі Газа у відповідь на запуск повітряних зміїв
Винищувачі збройних сил Ізраїлю атакували три військових об'єкта у Секторі Газа після запуску звідти повітряних куль і зміїв з вибуховими речовинами. Про це повідомив представник сил оборони Ізраїлю в Twitter.
Earlier tonight, Wednesday June 20, IAF fighter jets targeted three military targets in a Hamas compound in the southern Gaza Strip— IDF (@IDFSpokesperson) June 19, 2018
В армії Ізраїлю відзначили, що ударам піддалися три військових об'єкта на півдні сектора Газа і поклали всю відповідальність за наслідки на ісламістський рух ХАМАС. Військові також повідомили, що після атаки винищувачів з території сектора Газа в напрямку Ізраїлю було запущено п'ять ракет.
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Як повідомляв УНІАН, раніше Ізраїль почав будувати морський бар'єр на кордоні з сектором Газа.