Ізраїльські винищувачі атакували об'єкти в секторі Газа у відповідь на запуск повітряних зміїв

В Ізраїльській армії поклали всю відповідальність за наслідки на ісламістський рух ХАМАС.

Винищувачі збройних сил Ізраїлю атакували три військових об'єкта у Секторі Газа після запуску звідти повітряних куль і зміїв з вибуховими речовинами. Про це повідомив представник сил оборони Ізраїлю в Twitter.

Earlier tonight, Wednesday June 20, IAF fighter jets targeted three military targets in a Hamas compound in the southern Gaza Strip — IDF (@IDFSpokesperson) June 19, 2018

В армії Ізраїлю відзначили, що ударам піддалися три військових об'єкта на півдні сектора Газа і поклали всю відповідальність за наслідки на ісламістський рух ХАМАС. Військові також повідомили, що після атаки винищувачів з території сектора Газа в напрямку Ізраїлю було запущено п'ять ракет.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Ізраїль почав будувати морський бар'єр на кордоні з сектором Газа.