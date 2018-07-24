Ізраїль збив сирійський літак «Сухий»

Про долю екіпажу поки нічого не відомо.

Ізраїльські військові заявили, що вони збили сирійський військовий літак, який проник у контрольований Ізраїлем повітряний простір.

Як повідомляє Reuters, в заяві йдеться, що у літаку "Сухий" були випущені дві ракети-перехоплювача Patriot після того, як він на 2 км "проник на ізраїльську територію". Видання зазначає, що, ймовірно, йдеться про Голанські висоти, оккуповані Ізраїлем.

Про долю екіпажу поки нічого не відомо.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня сирійська армія взяла під свій контроль стратегічний пагорб, який виходить на окуповані Ізраїлем Голанські висоти.