Ізраїль збив сирійський літак «Сухий»

15:24, 24 липня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Як повідомляє Reuters, в заяві йдеться, що у літаку "Сухий" були випущені дві ракети-перехоплювача Patriot після того, як він на 2 км "проник на ізраїльську територію". Видання зазначає, що, ймовірно, йдеться про Голанські висоти, оккуповані Ізраїлем.

Про долю екіпажу поки нічого не відомо.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня сирійська армія взяла під свій контроль стратегічний пагорб, який виходить на окуповані Ізраїлем Голанські висоти.

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Теги: #Сирія#Ізраїль#самолет