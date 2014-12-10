Медведєв визнав, що санкції Заходу шкодять Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у інтерв`ю російським телеканалам.

”Ніхто, ніколи не робив легковажних заяв чи висновків про те, що санкції - це привід для кращого розвитку, що санкції будь-якої дії на нашу економіку нас не хвилюють. Ніхто так не казав, за винятком, може, якихось несерйозних коментаторів. Всі розуміли, що санкції, які вводяться іноземними державами, вони, безумовно, шкодять нашій економіці. І точно також ці самі санкції шкодять економікам і компаніям тих країн, які приймають ці санкції. Ці рішення завжди мають обопільний характер”, - сказав він.

При цьому Медведєв спробував згладити негативний вплив санкцій Заходу на Росію і відзначив, що вони допомогли російському керівництву ухвалити рішення про початок імпортозаміщення.

”Ще раз кажу, що ніхто ніколи не говорив, що це все дарма. Але з цих рішень, неприємних для нашої країни, можна зробити цілий ряд досить серйозних висновків, зокрема тих, які напрошувалися досить давно. Яких? Дуже просто посадити економіку на голку імпорту і абсолютно все привозити з-за кордону. Так от ці санкції дали нам можливість подумати про те, що пора вже зайнятися нормальним імпортозаміщенням”, - наголосив він.

Читайте такожРосія через зниження цін на нафту переглядатиме бюджет-2015Як відзначив Медведєв, санкції допомогли російському керівництву подумати над створенням виробництва в Росії, при якому вона сама зможе створювати нормальні, якісні, конкурентоспроможні товари.

”Саме цим ми зараз і займаємося. Ось в цьому, якщо хочете, не позитивний момент санкцій, а той виклик, на який ми зобов`язані відповісти. Ціна такого роду рішень, вона вимірюється десятками мільярдів доларів”, - сказав він.