Запрошення тільки для союзників: Путіну не дадуть виступити з промовою на Конгресі під час візиту до США
Президента РФ Володимира Путіна не запросять виступити в Конгресі США, якщо він прийме запрошення американського колеги Дональда Трампа відвідати Вашингтон восени.
Про це заявив спікер палати представників Пол Райан, передає Reuters.
Як зазначив Райан, виступ у Конгресі США - це привілей, призначена для союзників США.
Раніше Дональд Трамп запросив російського колегу Володимира Путіна у Вашингтон.
Трамп заявляв, що сподівається на другу зустріч з російським колегою Володимиром Путіним для реалізації питань, які вони обговорювали в Гельсінкі.
Під час прес-конференції в Гельсінкі з Путіним Трамп відмовився підтримати висновки американських спецслужб, які стверджують, що таке втручання дійсно відбулося. Виступ Трампа жорстко розкритикували в США як демократи, так і його соратники по Республіканській партії.
Після цього директор Національної розвідки США Ден Коатс оприлюднив заяву, в якій наполягав на правильності оцінок своєї служби щодо дій Росії.
На наступний день Трамп заявив, що його слова в Гельсінкі були просто застереженням.