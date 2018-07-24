Запрошення тільки для союзників: Путіну не дадуть виступити з промовою на Конгресі під час візиту до США

Як зазначив Райан, виступ у Конгресі США - це привілей, призначена для союзників США.

Президента РФ Володимира Путіна не запросять виступити в Конгресі США, якщо він прийме запрошення американського колеги Дональда Трампа відвідати Вашингтон восени.

Про це заявив спікер палати представників Пол Райан, передає Reuters.

Як зазначив Райан, виступ у Конгресі США - це привілей, призначена для союзників США.

Раніше Дональд Трамп запросив російського колегу Володимира Путіна у Вашингтон.

Трамп заявляв, що сподівається на другу зустріч з російським колегою Володимиром Путіним для реалізації питань, які вони обговорювали в Гельсінкі.

Під час прес-конференції в Гельсінкі з Путіним Трамп відмовився підтримати висновки американських спецслужб, які стверджують, що таке втручання дійсно відбулося. Виступ Трампа жорстко розкритикували в США як демократи, так і його соратники по Республіканській партії.

Після цього директор Національної розвідки США Ден Коатс оприлюднив заяву, в якій наполягав на правильності оцінок своєї служби щодо дій Росії.

На наступний день Трамп заявив, що його слова в Гельсінкі були просто застереженням.