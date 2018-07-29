В італійському місті через бомбу часів Другої світової евакуювали понад 11 тисяч осіб

19:52, 29 липня 2018
Світ
61 0
Ілюстрація REUTERS

Читайте такожУ Німеччині евакуювали 26 тисяч осіб через авіабомбу часів Другої світової війни

Як передає ANSA, в місті біля вокзалу Цези була виявлена 226-кілограмова американська бомба, всередині якої - близько 13 кг тротилу.

Після завершення евакуації сапери повинні розмінувати небезпечну знахідку, а потім підірвати у спеціальному кар'єрі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Італія#евакуація#бомба