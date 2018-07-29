В італійському місті через бомбу часів Другої світової евакуювали понад 11 тисяч осіб

Всередині небезпечної знахідки було близько 13 кг тротилу.

В італійському місті Терні евакуювали 11,3 тис. осіб через виявлену бомбу часів Другої світової війни.

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Як передає ANSA, в місті біля вокзалу Цези була виявлена 226-кілограмова американська бомба, всередині якої - близько 13 кг тротилу.

Після завершення евакуації сапери повинні розмінувати небезпечну знахідку, а потім підірвати у спеціальному кар'єрі.