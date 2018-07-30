Президент Хорватії запросила Путіна в Загреб: "Ми дуже чекаємо"

Переговори з російським президентом, вважає вона, могли б піти на користь "всьому регіону Південно-Східної Європи".

Президент Хорватії Колінда Грабар-Китарович запросила російського лідера Володимира Путіна відвідати столицю країни Загреб.

"Це був би перший державний візит російського президента в Загреб, і думаю, зараз саме час для нього. Ми дуже чекаємо Володимира Путіна", - сказала Грабар-Китарович в інтерв'ю "Комерсанту", зазначивши, що "знайшла спільну мову з Путіним".

Переговори з російським президентом, вважає вона, могли б піти на користь не тільки Росії та Хорватії, але і "всьому регіону Південно-Східної Європи".

Читайте такожБілий дім: Трамп готовий приїхати до Путіна у Москви, як тільки отримає запрошення

Хорватія є членом НАТО і виступає за реалізацію Мінських домовленостей по Україні. Разом з тим в Загребі підтримують збереження діалогу з Москвою.

Раніше Грабар-Китарович прокоментувала відсутність парасольки у фіналі ЧС-2018. За її словами, в ході церемонії нагородження після фінального матчу вона не звертала уваги на дощ.

"Я ніби навіть не помітила, що йшов дощ, поки він не закінчився. Моя зачіска і те, як я виглядала, - все це для мене в той момент не мало значення, я думала тільки про гравців, про тих, хто дивився футбол у нас на батьківщині і у всьому світі, про тих, хто нас підтримував", - розповіла вона.