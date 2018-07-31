"Він рятував людей, і ті ж самі люди його отруїли": в Італії вбили знаменитого пса-рятувальника

Німецьку вівчарку Каоса в країні прозвали собакою-героєм. В серпні 2016 року пес знайшов під руїнами тих, хто вижив після землетрусу в Аматріче. Разом зі своїм господарем одним з перших опинився на місці трагедії і протягом декількох тижнів допомагав рятувальникам.

В Італії отруїли пса, який рятував людей після землетрусу в Аматріче в 2016 році. Активісти закликали посилити покарання за жорстоке поводження з тваринами.

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Німецьку вівчарку Каоса в Італії прозвали собакою-героєм. В серпні 2016 року пес знайшов під руїнами тих, хто вижив після землетрусу в Аматріче, в результаті якого загинуло 230 осіб. Разом зі своїм господарем Фабіано Етторе Каос одним з перших опинився на місці трагедії і протягом декількох тижнів допомагав рятувальникам, повідомляє Бі-бі-сі.

Етторе виявив труп отруєного собаки в своєму саду в Сант-Еузаніо-Форконезе. "У мене немає слів. Я не можу зрозуміти цей жах. Він був живий як мінімум до двох годин ночі, я чув, як він гавкав", - цитує господаря пса The Guardian.

"Вбили героя, який у ті тривожні години разом з рятувальниками розбирав чотирма лапами завали і шукав тих, що вижили, - заявив представник організації Animalisti Italiani Рінальдо Сідолі. - Каос рятував людей, і ті ж самі люди його отруїли".

Каос народився в Римі на початку 2015 року. Він також брав участь у рятувальній операції після землетрусу в Норче в жовтні 2016 року. Цей землетрус був найсильнішим в Італії за останнє десятиліття, але тоді ніхто не загинув.

"Ми не заспокоїмося, поки не восторжествує справедливість. Ми повинні примусити політиків ухвалити закон, який передбачає більш суворі покарання для тих, хто проявляє жорстокість або вбиває тварин", - каже Сідолі.

"Ми знайдемо винних. Це неприйнятно, і ті, хто не поважає тварин, відповідатимуть", - заявила Іларіа Фонтану, депутат від руху "П'ять зірок", що входить в правлячу коаліцію.

Італійська поліція почала розслідування загибелі пса.