Теракт у Нью-Йорку: відомого американського актора врятував його пес

У елітному районі Нью-Йорка Мангеттені, де напередодні стався теракт, від загибелі дивом врятувався американський актор та співак Джош Гробан. Про це він написав у Twitter.

Once I got far enough away I took this video of the quick response from our amazing NYPD and NYFD pic.twitter.com/v0nwJiqmDw — josh goblin (@joshgroban) October 31, 2017

«Я тремчу. Це той кут, де я мав пити каву, але мій пес потягнув мене до парку за 10 хвилин до пострілів», - написав актор.

I’m shaking. That’s the corner I was supposed to have my coffee but my dog pulled me into the park half a block away 10 min before shooting. https://t.co/AvQeRv7Jha — josh goblin (@joshgroban) October 31, 2017

Як повідомляв УНІАН раніше, наїзд пікапа на людей на Манхеттені був терактом, заявив мер міста Білл Де Блазіо. За його словами, жертвами атаки стали вісім людей, ще десятки постраждали. Пізніше в пожежному департаменті уточнили, що 11 осіб були доставлені в лікарні. Підозрюваний був поранений поліцейськими в живіт. Його затримали і доставили в найближчий госпіталь. Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив, що немає доказів, що атака була частиною якогось великого плану, він назвав затриманого «самотнім вовком».

Чоловік вів орендований пікап. Він проїхав по велодоріжці на Вест стріт кілька кварталів, потім збив кілька людей поруч зі Старшою Школою Стайвезант на розі Чеймберс стріт і врізався в шкільний автобус. Після цього вантажівка зупинилася і водій покинув пікап. При собі він мав пейнтбольну та пневматичну рушницю. Спочатку повідомлялося, що підозрюваний був озброєний вогнепальною зброєю і відкрив вогонь по людям.