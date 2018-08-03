У РФ вченого підозрюють у зливі НАТО секретів про гіперзвукові ракетні комплекси

Захист вченого заявляє, що він вже 20 років не мав доступу до секретних даних, тому не розуміє суті пред'явленого йому обвинувачення.

У Росії 74-річного вченого Центрального науково-дослідного інституту машинобудування Віктора Кудрявцева підозрюють у держзраді.

За версією контррозвідників, вчений під виглядом наукового співробітництва з бельгійським Фон Кармановським інститутом гідродинаміки передавав спецслужбам країн НАТО, у тому числі США, секретну технічну інформацію про застосування гіперзвукових технологій у бойових ракетних комплексах «Авангард» і «Кинджал», повідомляє "Комерсант".

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Захист вченого заявляє, що він вже 20 років не мав доступу до секретних даних, тому не розуміє суті пред'явленого йому обвинувачення. За деякими даними, це могло бути пов'язано зокрема з тим, що дочка вченого проживає в США, повідомляє видання.

Обвинувачений своєї провини не визнає. Суд обрав Кудрявцеву запобіжний захід у вигляді арешту. Апеляцію захисту на дане рішення було відхилено.

Кудрявцева затримали 20 липня. За один день слідство встигло пред'явити Кудрявцеву обвинувачення і домогтися його арешту в суді, а оперативники провели обшуки в підмосковному Королеві за 20 адресами — передбачалося, що затриманих може бути більше.