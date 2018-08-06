New York Times: Газ з Росії підриває лідерські амбіції Німеччини

У Берліні застерігають, що «Північний потік-2» може змусити Україну, Польщу і країни Балтії відвернутися від німецького лідерства.

Десятиліттями трубопровід «Дружба», який постачав нафту з Росії в Європу, грів німецькі будинки навіть у найбільш темні дні Холодної війни. Але нова труба, через яку Москва збирається постачати свій газ напряму в Німеччину, будується не заради дружби. Вона вбиває клин між Берліном і його союзниками.

Про це пише New York Times, додаючи, що ситуація перетворюється на головний біль для канцлера Ангели Меркель.

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З точки зору президента США Дональда Трампа, «Північний потік-2» - це «кошмарний» проект, який зробить Берлін ще більш залежним від російських енергоносіїв. Україна, яка бореться проти агресії Росії, боїться, що новий газопровід дозволить Кремлю відрізати її від стратегічно важливого бізнесу транзиту. Все це відбувається в непрості часи для Меркель. На тлі того, як трансатлантичний альянс занепадає, а Росія і Китай стають все більш агресивними, вона розуміє, що Німеччина повинна взяти на себе роль лідера в Європі.

«Глобальний порядок під тиском. Це виклик для нас. Відповідальність Німеччини зростає. У нас з’явилося більше роботи», - сказала Меркель минулого місяця.

В квітні вона нарешті визнала «політичний характер» проекту «Північний потік-2», який до того вона називала суто комерційним. Більшість країн Європи хочуть, щоб Німеччина робила більше для європейського впливу і захисту східних сусідів, які нервують через агресію Росії. Але дозволити Росії продавати Німеччині газ в обхід України робить якраз протилежне, позбавляючи Київ доходу від транзиту і роблячи його, а також Польщу, Литву, Латвію і Естонію більш уразливими до перебоїв з поставками газу.

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«Ціною буде ще більша втрата довіра країн Балтії, Польщі і України. Ми німці завжди говорили, що збереження цілісності Заходу – це наш «гравітаційний центр». Але підхід до Росії успішно вивів Німеччину, принаймні у сфері енергетичної політики, з цієї орбіти західної солідарності», - сказав союзник Меркель і член парламентського комітету з закордонних справ Німеччини Родеріх Кісеветтер.

Багато аналітиків кажуть, що бізнес-обґрунтування «Північний потік-2» майже не має. Інший газопровід вже з’єднує Росію і Німеччину через балтійську акваторію. Нова «труба» подвоїть потужність, але майбутній попит викликає сумніви. Партнери Меркель по парламентській коаліції з «Соціал-демократичної партії», які прихильні до ідеї зближення з Москвою, підтримують проект газопроводу. Проблема, врешті-решт, поділила політичний клас в Берліні. За словами аналітика Центру вивчення європейської політики Маргарити Ассенової, Росії не потрібен «Північний потік-2» для збільшення поставок у Європу. Вона може зробити це через існуючу ГТС в Україні.

Але попри протест європейських партнерів, Вашингтона і партії Меркель, проект «Північного потоку-2» не закритий. Німецькі дипломатичні амбіції підірвала жорстока бізнес-логіка.