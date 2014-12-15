У Новосибірську затримано людей, які розфарбували пам'ятники в кольори українського прапора

Про це повідомляє російська служба BBC.

"На апаратній нараді начальник поліції доповів, що затримана група, яка цими актами вандалізму займалася", - сказав губернатор Володимир Городецький.

Раніше повідомлялося, що за фактом розфарбування пам'ятників порушені кримінальні справи про вандалізм, вчинений з мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної або релігійної ворожнечі.

Читайте такожУ Москві шпиль висотки розфарбували в синьо-жовтий і підняли прапор України12 грудня місцеві блогери повідомили, що танк Т-34 і "Катюша", які стояли на постаменті, були розмальовані жовтою і синьою фарбою. На одному з постаментів у Сквері слави написано "Азов".

Крім цього, невідомі розфарбували жовто-синім кольором пам'ятник Леніну, а на постаменті написали "Слава Україні".