Лідер опозиції Венесуели назвав замах на Мадуро постановкою

Мадуро звинуватив в організації замаху на себе опозиціонерів і Колумбію, яка їх вкриває. У відповідь Борхес назвав замах фарсом.

Замах на президента Венесуели Ніколаса Мадуро за допомогою начиненого вибухівкою безпілотника є фарсом, написав у своєму Twitter один з лідерів венесуельської опозиції Хуліо Борхес, який проживає у Колумбії.

«Ні в країні, ні у світі не вірять тобі [Ніколасу Мадуро] у тому, що стосується цього фарсу з замахом. Ми всі знаємо, що він був постановкою, спрямованою на те, щоб переслідувати та притісняти тих з нас, хто виступає проти твоєї диктатури», — написав Борхес у відповідь на звинувачення венесуельського президента, передає РБК.

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Він також зазначив, що Мадуро намагається звинуватити опозицію в економічній і політичній кризі, який створив сам.

Раніше Мадуро звинуватив Борхеса в організації замаху на себе. За словами венесуельського лідера, за атаку виконавці повинні були отримати $50 млн і дозвіл на переїзд до США. У підготовці замаху Мадуро звинуватив владу сусідньої Колумбії, де сховалися багато політичних опонентів венесуельського президента. У Боготі причетність до інциденту відкидають.

Як повідомляв УНІАН, замах на Мадуро відбувся 4 серпня у венесуельській столиці Каракасі під час святкування 81-ї річниці створення Національної боліваріанської гвардії. В атаці використовувалися два безпілотника, начинених вибухівкою, один з яких вибухнув над місцем проведення параду. При вибуху постраждали сім кадетів боліваріанської гвардії.