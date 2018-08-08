Пропагандист Філіпс вдерся у посольство Грузії в Лондоні, згодом його заарештували

Філіпс увірвався до посольства, де проходила виставка, присвячена 10-й річниці грузинсько-російської війни.

Російський пропагандист Грем Філіпс увірвався до посольства Грузії в Лондоні, де проходила виставка, присвячена 10-й річниці грузинсько-російської війни.

Про це повідомляє грузинський телеканал 1TV. Після інциденту поліція арештувала Філіпса. Посол Грузії в Британії Тамара Буречашвілі повідомила, що Філіпс звинуватив Грузію у фальсифікації інформації щодо подій, які сталися в серпні 2008 року.

"Посольство стало жертвою російської агресії через неочікуване вторгнення людини з камерою, яка гучно, в агресивній формі кричала, що це пропаганда - грузинська пропаганда, яка є загрозою для британської аудиторії і яка є оманливою", - сказала посол. Вона додала, що було викликано поліцію, яка вивела Філіпса з дипломатичної установи.

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Українські дипломати закликають поліцію Великої Британії розслідувати діяльність Філіпса, що діяв в інтересах контрольованих Росією бойовиків на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні посольства України у Великій Британії у Twitter.

"Ми засуджуємо жорстокий, аморальний напад російського пропагандиста Філіпса на посольство Грузії в Лондоні. Ми сподіваємося, що поліція Сполученого Королівства проведе розслідування щодо цього нападу, а також щодо його терористичної діяльності на сході України, ґрунтуючись на матеріалах, які ми відправили до Міністерства закордонних справ", - повідомили українські дипломати.

Як повідомляв УНІАН, раніше посол України у Британії погодилася дати інтерв'ю Грему Філліпсу, якщо він прийде в СБУ.