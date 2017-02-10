Посол України у Британії погодилася дати інтерв'ю Грему Філліпсу, якщо він прийде в СБУ

Філліпс через Twitter подав запит в посольство на проведення інтерв'ю з Наталією Галібаренко. В посольстві у відповідь не без іронії запропонували записати інтерв'ю в Києві за адресою вулиця Володимирська, 33 - в будівлі Служби безпеки України.

Читайте такожПрокремлівського пропагандиста Філліпса видворили з британського парламенту під вигуки "брехун" (відео)

Відповідь посольства він розцінив як загрозу своєму життю. "Відповідь на запит у посольстві України в Лондоні про інтерв'ю мені, як незалежному журналісту, була загрозою. Україна не є серйозною країною", - обурився Філліпс.

.@GrahamWP_UK We are ready to set up your interview in Kyiv – 33 Volodymyrska Street – Security Service of Ukraine https://t.co/OetMxzy95Ipic.twitter.com/7oWs61nbEV — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) February 9, 2017

Як повідомляв УНІАН, раніше артилеристи ВСУ використали відеорепортаж Філліпса для знищення позицій терористів поблизу Світлодарської дуги.