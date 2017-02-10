Посол України у Британії погодилася дати інтерв'ю Грему Філліпсу, якщо він прийде в СБУ

18:30, 10 лютого 2017
Політика
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Посол України у Великобританії назвала умову, за якої дасть інтерв'ю скандальному прокремлівському пропагандистові Грему Філліпсу - і йому ця умова не сподобалася.

Філіпс розуміє, що візит до СБУ для нього обернувся би проблемами / Фото twitter.com/GrahamWP_UK

Філліпс через Twitter подав запит в посольство на проведення інтерв'ю з Наталією Галібаренко. В посольстві у відповідь не без іронії запропонували записати інтерв'ю в Києві за адресою вулиця Володимирська, 33 - в будівлі Служби безпеки України.

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Відповідь посольства він розцінив як загрозу своєму життю. "Відповідь на запит у посольстві України в Лондоні про інтерв'ю мені, як незалежному журналісту, була загрозою. Україна не є серйозною країною", - обурився Філліпс.

Як повідомляв УНІАН, раніше артилеристи ВСУ використали відеорепортаж Філліпса для знищення позицій терористів поблизу Світлодарської дуги.

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Теги: #ЗМІ#Філліпс