Поліція Сіднея підтвердила втечу з кафе п'ятьох заручників

У той час як двоє чоловіків вибігли через основні двері закладу, один чоловік і дві жінки залишили будівлю через пожежний вихід. На обох жінках були формені фартухи, з чого кореспонденти зробили висновок, що вони - співробітниці кафе, повідомляє "Апостроф" з посиланням на ВВС.

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Представник компанії Lindt, яка є власником кафе, каже, що на момент захоплення в будівлі перебували 10 працівників і 30 відвідувачів. Точна кількість заручників досі невідома.