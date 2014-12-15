Поліція Сіднея підтвердила втечу з кафе п'ятьох заручників
15:27, 15 грудня 2014Світ
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Поліція Сіднея підтвердила інформацію про 5 заручників, яким вдалося втекти з кафе. Втекти вдалось трьом чоловікам і двом жінкам.
REUTERS
У той час як двоє чоловіків вибігли через основні двері закладу, один чоловік і дві жінки залишили будівлю через пожежний вихід. На обох жінках були формені фартухи, з чого кореспонденти зробили висновок, що вони - співробітниці кафе, повідомляє "Апостроф" з посиланням на ВВС.
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Представник компанії Lindt, яка є власником кафе, каже, що на момент захоплення в будівлі перебували 10 працівників і 30 відвідувачів. Точна кількість заручників досі невідома.
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