Стала відома сума, витрачена на розслідування "справи Скрипалів"

При цьому в зазначену суму не входять витрати Скотленд-Ярду.

Поліція графства Уілтшир витратила вже більш ніж 10 мільйонів фунтів ($12,9 мільйона) на розслідування отруєнь Новачком в містах Солсбері та Еймсбері.

Про це повідомляє Новое время со ссылкой на The Guardian.

За даними видання, більше семи мільйонів фунтів пішло на залучення фахівців з інших служб, ще 1,3 мільйона було витрачено на понаднормову роботу поліції Уілтшира. Інші витрати cвязана з утилізацією і заміною низки поліцейських машин, які могли зазнати зараження небезпечною для життя речовиною.

При цьому в зазначену суму не входять витрати Скотленд-Ярду.

Як розповів комісар поліції з боротьби зі злочинністю графства Уілтшир Ангус Макферсон, для поліцейських два великих інциденти за такий короткий проміжок часу вважаються "чимось неймовірним".

"Я вдячний, що уряд вже взяв на себе зобов'язання відшкодувати витрати в розмірі 4,1 мільйона фунтів... Я також очікую, що всі витрати, пов'язані з цими безпрецедентними інцидентами, будуть компенсовані урядом", - додав він.

Читайте такожОтруєння Скрипалів: організацією займалися дві групи з РФ - The Mirror

Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною Новачок (радянського виробництва) в березні 2018 року. За даними Лондона, за отруєнням Скрипалів стояла Росія. Екс-агента і його дочку вже виписали з лікарні після проведення успішного лікування.

30 червня з будинку в Еймсбері госпіталізували пару - 45-річного Чарлі Роулі і 44-річну Дон Стерджесс. Пізніше стало відомо, що жінка померла в лікарні. Чоловік же отямився після "невеликого, але вагомого поліпшення".

Британська влада публічно оголосила, що пара піддалася впливу речовини Новачок.

У Лондоні заявили, що робочою лінією, що сталося вважається нецілеспрямований замах. Швидше за все, пара британців постраждала від залишків речовини Новачок, яким були отруєні колишній офіцер ГРУ і його дочка.