Трамп назвав екс-керівництво ФБР клоунами і невдахами

Президент США вважає, що колишнє керівництво ФБР не зможе відновити свою зоряну репутацію.

Колишнє керівництво ФБР завдало значної шкоди репутації бюро.

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Про це президент США Дональд Трамп написав у Twitter, повідомляє ZN.ua.

"Чи зможе ФБР відновити свою колись зоряну репутацію, так зіпсовану Джеймсом Комі, Ендрю Маккейбом, Пітером Стржоком і його коханкою, прекрасною Лізою Пейдж та іншими високопоставленими топ-чиновниками, які вже звільнені? Багато відмінних співробітників та співробітниць ФБР постраждали через цих клоунів та невдах!", – затверджує Трамп.

Президента цікавить, чому ФБР не передала текстові повідомлення Маккейба правозахисникам або державним установам. Трамп також стверджує, що дружина Маккейба отримувала величезні гроші на кампанію від Клінтон.

Як повідомляв УНІАН, що Трамп звинуватив ФБР в шахрайстві через нагляд за його колишнім радником. Також президент США розглядає можливість відібрати секретний доступ у екс-чиновників Білого дому, які звинуватили його у зв'язках з РФ. Заборона може торкнутися, зокрема, екс-директора ФБР Джона Бреннана та Джеймса Комі, екс-глави ЦРУ Майкла Хейдене, екс-заступник директора ФБР Ендрю Маккейба і екс-директора національної розвідки Джеймса Клеппера, також відмовлено в доступі екс-радника Барака Обами з нацбезпеки Сьюзан Райс.