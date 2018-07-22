Незаконне шахрайство: Трамп прокоментував публікацію документів ФБР щодо його екс-радника

Трамп вважає, що Міністерство юстиції і Федеральне бюро розслідувань, запитуючи у суду санкцію на прослуховування розмов Пейджа, ввели суд в оману.

Президент США Дональд Трамп заявляє, що з’являється все більше доказів незаконного, за його словами, стеження ФБР за його виборчою кампанією.

Читайте такожТрамп проігнорував пораду жорстко запитати Путіна про втручання у вибори - ЗМІ

Так Трамп відреагував у Twitter на публікацію розсекречених документів, згідно з якими ФБР просило суд дозволити стеження за колишнім помічником Трампа Картером Пейджем, якого підозрюють у зв’язках з Росією.

Президент назвав дії ФБР «незаконним шахрайством», передає «Радіо Свобода».

Трамп вважає, що Міністерство юстиції і Федеральне бюро розслідувань, запитуючи у суду санкцію на прослуховування розмов Пейджа, ввели суд в оману. Він знову різко розкритикував розслідування ймовірного російського втручання у вибори, яке веде спецпрокурор Роберт Мюллер. Трамп стверджує, що це розслідування засноване на даних, отриманих із порушенням закону, і служить політичним цілям його опонентів-демократів.

Looking more & more like the Trump Campaign for President was illegally being spied upon (surveillance) for the political gain of Crooked Hillary Clinton and the DNC. Ask her how that worked out - she did better with Crazy Bernie. Republicans must get tough now. An illegal Scam! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 липня 2018 р.

Ввечері 21 липня Міністерство юстиції США оприлюднило розсекречений запит ФБР, в якому відомство просить суд дозволити стеження за Пейджем. Запит був поданий в жовтні 2016 року, ще до президентських виборів. Президентом тоді був Барак Обама. У документі сказано, що ФБР підозрює Пейджа, а можливо й інших співробітників штабу Трампа, у зв’язках з Росією.

Республіканці і сам президент стверджували раніше, що ФБР ввело суд в оману, не вказавши, що отримало інформацію про Пейджа з так званого «досьє на Трампа», підготовленого Крістофером Стілом. При цьому ФБР офіційно не розглядає це досьє як надійне джерело. Демократи стверджують, що були й інші джерела.

Ніяких звинувачень Картеру Пейджу й іншим особам зі штабу Трампа в змові з Росією поки що не висували.