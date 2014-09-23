Ізраїль збив військовий літак Сирії

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse, про долю пілота поки нічого не відомо.

«Сирійський літак, імовірно, це винищувач Міг-21, було перехоплено в повітрі за допомогою системи ППО Patriot в районі Голанських висот», - заявили в ефірі радіостанції Армії оборони Ізраїлю.

Читайте такожСША завдали авіаудару по позиціях ісламістів у СиріїУ той же час, газета Haaretz з посиланням на представників ЦАХАЛу зазначає, що останній раз ізраїльські військові збивали сирійський літак в 1989 році. Однак безпілотні літальні апарати, запущені із сектору Газа і Сирії, ППО Patriot збивають регулярно.

Довідка. Голанські висоти після Шестиденної війни 1967 року є спірною територією, на яку претендують Сирія та Ізраїль. У 1981 році Тель-Авів оголосив про анексію цієї території. Проте світова спільнота цей крок не схвалила. Дамаск продовжує вважати висоти частиною своєї території.