У Румунії учасники антикорупційних протестів провели на вулиці всю ніч

Люди виходять на вулиці протестувати у Бухаресті та інших великих містах Румунії.

У неділю ввечері в Румунії розпочалася третя серія вуличних протестів через наступ уряду на антикорупційні інституції, в одному з міст демонстранти розбили намет.

Як передає Європейська правда, так само, як і під час суботнього мітингу, протести не обмежилися столицею. Люди вийшли на вулицю також у інших великих містах країни.

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У Бухаресті знову йшлося про десятки тисяч демонстрантів, як зібралися на площі Вікторії. В регіональних центрах масштаб протесів був дещо меншим, але також значним.

Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці міст Клуж-Напока, Констанца, Ясси, Сібіу, Менші демонстрації пройшли в інших містах.

Особливістю недільних демонстрацій стало те, що невелика частина активістів лишалася на вулиці всю ніч - про це повідомляють з Бухареста, Клуж-Напоки. Так, близько опівночі біля префектури Клуж-Напоки було близько 80 людей, які розбили на площі перед державною будівлею намет і висунули вимогу зустрічі з префектом. Про значні інциденті під час мітингу не повідомлялося.

Як повідомляв УНІАН, під час сутичок на антиурядовому мітингу, що відбувся 10 серпня, постраждали 440 людей. Тоді поліція застосовувала проти мітингувальників сльозогінний газ і водомети.