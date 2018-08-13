У Румунії учасники антикорупційних протестів провели на вулиці всю ніч

09:57, 13 серпня 2018
Світ
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PSD - Соціал-демократична партія Румунії / REUTERS

У неділю ввечері в Румунії розпочалася третя серія вуличних протестів через наступ уряду на антикорупційні інституції, в одному з міст демонстранти розбили намет.

Як передає Європейська правда, так само, як і під час суботнього мітингу, протести не обмежилися столицею. Люди вийшли на вулицю також у інших великих містах країни.

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У Бухаресті знову йшлося про десятки тисяч демонстрантів, як зібралися на площі Вікторії. В регіональних центрах масштаб протесів був дещо меншим, але також значним.

Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці міст Клуж-Напока, Констанца, Ясси, Сібіу, Менші демонстрації пройшли в інших містах.

Особливістю недільних демонстрацій стало те, що невелика частина активістів лишалася на вулиці всю ніч - про це повідомляють з Бухареста, Клуж-Напоки. Так, близько опівночі біля префектури Клуж-Напоки було близько 80 людей, які розбили на площі перед державною будівлею намет і висунули вимогу зустрічі з префектом. Про значні інциденті під час мітингу не повідомлялося.

Ілюстрація / REUTERS

Як повідомляв УНІАН, під час сутичок на антиурядовому мітингу, що відбувся 10 серпня, постраждали 440 людей. Тоді поліція застосовувала проти мітингувальників сльозогінний газ і водомети.

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Теги: #Румунія#протести