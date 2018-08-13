У Румунії тисячі людей третій день вимагають відставки уряду

Протестувальники вигукують гасла "Корупція вбиває!" та "Відставка!".

У третій день антиурядових протестів на вулиці румунських міст вийшли тисячі громадян. Головна вимога учасників акцій протесту - відставка соціал-демократичного уряду прем'єр-міністерки Віоріки Денчіле.

Увечері неділі, 12 серпня, близько 15 тисяч мітингарів зібралися поблизу будівлі уряду, передає інформагенція Reuters. Місцеве агентство новин Agerpres нарахувала десять тисяч демонстрантів, передає Deutsche Welle.

На відміну від першого дня демонстрацій, цього разу протести в Бухаресті та низці інших великих міст пройшли мирно й без інцидентів. Протестувальники вигукують гасла "Корупція вбиває!" та "Відставка!".

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Крім того, мітингарі скандують "Злодії, злодії!", розмахуючи прапорами Румунії, США, НАТО та Європейського Союзу. Як відомо, Денчіле обіймає свою посаду лише з січня цього року.

У Румунії антиурядові акції протесту проводяться регулярно відтоді, як на початку 2017 року до влади прийшли соціал-демократи. У п'ятницю на демонстрацію вийшли десятки тисяч. У Бухаресті під час акції протесту відбулися сутички. Понад 400 осіб постраждали.

Правляча Соціал-демократична партія провела через парламент зміни до кримінального кодексу, які пом'якшують покарання за посадові злочини. Зміни оскаржуються в конституційному суді.