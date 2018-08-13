Експерти розповіли про уразливість сайтів кандидатів для російських кібератак на виборах у США

Веб-сайти майже однієї третини кандидатів у палату представників США уразливі для кібератак.

У трьох з десяти кандидатів у палату представників США на листопадових проміжних виборах є серйозні проблеми з вразливістю офіційних веб-сайтів.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на незалежних дослідників.

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Група з чотирьох незалежних дослідників на чолі з колишнім експертом зі стандартів і технологічної безпеки Джошуа Франкліном прийшла до висновку, що веб-сайти майже однієї третини кандидатів до палати представників США уразливі для кібератак. Використовуючи автоматичну систему і тестові програми, експерти виявили кілька потенційних вразливостей, якими можуть скористатися хакери, в тому числі і російські.

Зокрема, це проблеми з цифровими сертифікатами, які використовуються для перевірки безпечного з'єднання з користувачами, розповів Франклін.

При цьому інформація про уразливість для хакерів з'явилася напередодні проміжних виборів після того, як демократи витратили більше року на підтримку кіберзахисту партії на державному рівні.

Офіційні особи з Національного комітету Демократичної партії США повідомили Reuters, що вони повністю відновили комп'ютерну мережу партії, включаючи системи електронної пошти і баз даних, щоб запобігти повторенню ситуації 2016 року, коли російськими хакерами були зламані облікові записи, а потім вкрадені дані демократів.