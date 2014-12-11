Бойовики "Ісламської держави" планують продати тіло вбитого журналіста за $1 млн

Бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" пропонують всім охочим придбати тіло страченого ними громадянина США Джеймса Фоулі за $1 млн. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на BuzzFeed.com.

Ісламісти готові забезпечити перевезення тіла через кордон до Туреччини. Бойовики обіцяють навіть надати зразки ДНК, але тільки після того, як отримають гроші.

Вбивці Фоулі пояснили, що ними рухає людинолюбство і бажання допомогти родичам отримати тіло журналіста.

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Посередником в угоді готовий виступити високопоставлений командир опозиційної президенту Сирії Башару Асаду Вільної Сирійської армії.

Американець Джеймс Фоулі, працював журналістом-фрілансером в Сирії, був викрадений бойовиками 22 листопада 2012 року. У серпні 2014 року ісламісти виклали в інтернет відео, на якому показано обезголовлення журналіста.

На даний час в руках терористів залишаються два західних заручника - британський журналіст Джон Кентлі та 26-річна громадянка США, ім'я якої не називається.