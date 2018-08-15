В Італії зростає кількість жертв обвалу мосту, серед загиблих є діти (фото, відео)

Серед жертв є діти 8-ми, 12-ти і 13-ти років.

На півночі Італії в місті Генуя кількість загиблих у результаті обвалення магістрального мосту зросла до 38 осіб.

Про це пише видання Corriere della Sera.

«Відповідно до останніх даних, оновлених Міністерством внутрішніх справ, підтверджено, щонайменше, 38 смертей. Серед жертв був восьмирічний хлопчик і двоє підлітків 12-ти і 13-ти років», - інформує видання.

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Також повідомляється про 15 постраждалих, серед яких дев‘ять - у тяжкому стані. Чотирьох з них дістали з-під уламків.

Під час обвалення на мосту було 30-35 автомобілів і три вантажівки.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня повідомлялося про 35 загиблих у результаті обвалення магістрального мосту на півночі Італії в місті Генуя.

ЗМІ повідомляли, що причиною обвалення могло стати ослаблення несучих конструкцій.

Міст Моранді було споруджено в 1960-х роках на заході від центру Генуї. Його довжина перевищує 1 кілометр, висота - 90 метрів.