В Італії зростає кількість жертв обвалу мосту, серед загиблих є діти (фото, відео)

10:22, 15 серпня 2018
Світ
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Local Team via Reuters TV/REUTERS

Про це пише видання Corriere della Sera.

© Italian Firefighters Press Office/Handout via REUTERS
© Italian Firefighters Press Office/Handout via REUTERS
© Italian Firefighters Press Office/Handout via REUTERS
© Italian Firefighters Press Office/Handout via REUTERS
© Italian Firefighters Press Office/Handout via REUTERS
© Italian Firefighters Press Office/Handout via REUTERS
© Italian Firefighters Press Office/Handout via REUTERS
© Italian Firefighters Press Office/Handout via REUTERS
© Italian Firefighters Press Office/Handout via REUTERS
© Italian Firefighters Press Office/Handout via REUTERS
© Italian Firefighters Press Office/Handout via REUTERS
© Italian Firefighters Press Office/Handout via REUTERS
© Italian Firefighters Press Office/Handout via REUTERS
© Italian Firefighters Press Office/Handout via REUTERS
© Italian Firefighters Press Office/Handout via REUTERS
© Italian Firefighters Press Office/Handout via REUTERS
© Italian Firefighters Press Office/Handout via REUTERS
© Italian Firefighters Press Office/Handout via REUTERS
© Italian Firefighters Press Office/Handout via REUTERS
© Italian Firefighters Press Office/Handout via REUTERS
© Italian Firefighters Press Office/Handout via REUTERS
© Italian Firefighters Press Office/Handout via REUTERS

«Відповідно до останніх даних, оновлених Міністерством внутрішніх справ, підтверджено, щонайменше, 38 смертей. Серед жертв був восьмирічний хлопчик і двоє підлітків 12-ти і 13-ти років», - інформує видання.

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Також повідомляється про 15 постраждалих, серед яких дев‘ять - у тяжкому стані. Чотирьох з них дістали з-під уламків.

Під час обвалення на мосту було 30-35 автомобілів і три вантажівки.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня повідомлялося про 35 загиблих у результаті обвалення магістрального мосту на півночі Італії в місті Генуя.

ЗМІ повідомляли, що причиною обвалення могло стати ослаблення несучих конструкцій.

Міст Моранді було споруджено в 1960-х роках на заході від центру Генуї. Його довжина перевищує 1 кілометр, висота - 90 метрів.

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Новина в сюжеті: Обвал мосту в Італії
Теги: #Італія#мост