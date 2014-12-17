Німецькі ЗМІ: Путіну нічого втрачати

В онлайн-виданні економічного журналу Wirtschaftswoche Флоріан Віллерсхаузен (Florian Willershausen) 17 грудня в статті під заголовком "Обережно з новими санкціями" пише про те, що головна причина обвалу рубля - зовсім не західні санкції і навіть не падіння цін на нафту. Автор вказує:

"Путін - фактор ризику для Росії"

"Зараз Путін - гарант нестабільності, фактор ризику для російської економіки. <...> Анексія Криму в березні цього року і безперервна підтримка сепаратистів на Україні - свідчення того, як він байдуже ставиться до міжнародного права. Таким чином, він робить ведмежу послугу своїй країні, повідомляє DW.

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Інвестори давно вже стороною обходять ризикований ринок в Росії. Навіть російські інвестори тікають з країни. Втеча капіталу в цьому році вже досягла 130 мільярдів доларів. Росія стала полем гри для спекулянтів. А реальне виробництво спливає кров'ю в ізоляції від глобальних фінансових ринків.

Платять за рахунками прості росіяни. Інфляція на практиці становить майже 20 відсотків. Це рано чи пізно стане політичною проблемою і для Володимира Путіна", вказує Флоріан Віллерсхаузен. Далі він нагадує, що президент США Барак Обама готовий підписати рішення про подальше посилення санкцій проти Росії. Але європейцям, вважає автор, не слід наслідувати приклад Вашингтона, і ось чому:

"Пропаганда переконала росіян, що вони знаходяться в стані війни з Заходом"

Путін сам заганяє свою країну в прірву - санкції тут не причому. Але їх жорсткість в збиток російському населенню було б дурістю. Таке перетягування каната між Заходом і Сходом свідчить про повне нерозуміння внутрішньополітичної ситуації в Росії. Ввівши нові каральні заходи, Захід добровільно візьме на себе роль цапа-відбувайла за економічну катастрофу, винуватцем якої, насправді, є Путін. В результаті Обама тільки зміцнить позиції Путіна, від якого він таємно хоче позбутися.

Небезпечним наслідком для Заходу може стати подальша радикалізація росіян. Під впливом добре змащеної пропагандистської машини вони і без того вже вважають, що перебувають у стані війни з Заходом. Можна припустити, що авторитарний режим в Росії рано чи пізно з гуркотом завалиться. Але до тих пір не можна виключити, що Путін почне проводити ще більш агресивну політику. Він може собі це дозволити. Тим більше, що втрачати йому нічого", вказує Флоріан Віллерсхаузен в онлайн-виданні економічного журналу Wirtschaftswoche.