Forbes назвав Путін найвпливовішою людиною світу

Друге місце в рейтингу посів президент США Барак Обама. На третьому місці - лідер Китаю Сі Цзіньпін, передає Forbes.

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На четвертому і п'ятому місцях у рейтингу - папа Римський Франциск і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Далі йдуть голова Федеральної резервної системи США Джанет Йеллен, найбагатша людина світу Білл Гейтс, голова Європейського центробанку Маріо Драгі. Дев'яте місце ділять між собою співзасновники Google, мільярдери Ларрі Пейдж і Сергій Брін.

Десятку найвпливовіших людей замикає прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон.