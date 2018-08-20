Багато росіян не знають про вторгнення радянських військ у Чехословаччину в 1968 році - соціологи

Результати опитування свідчать про повернення у Росії до пропаганди в дусі епохи Брежнєва, до "стереотипів радянського періоду".

Майже 50 відсотків росіян нічого не знають про вторгнення радянських військ у Чехословаччину, яке поклало кінець реформ "Празької весни".

Про це свідчать результати опитування, проведені недержавним дослідницьким "Левада-центром" напередодні 50-річчя окупації Чехословаччини військами Варшавського договору - 21 серпня 1968 року. Витяги з дослідження публікує в неділю, 19 серпня, британська газета The Guardian, передає dw.com.

У повному обсязі статистичні дані будуть оприлюднені 20 серпня, повідомив виданню директор центру, соціолог Лев Гудков. Результати опитування, на його думку, свідчать про повернення у Росії до пропаганди в дусі епохи Брежнєва, до "стереотипів радянського періоду".

Понад третина учасників опитування - 36% - висловили думку, що вторгнення було обґрунтованим, а Радянський Союз абсолютно точно або з великою часткою ймовірності діяв правильно щодо відправки військ до колишньої Чехословаччини.

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Ще 45% вагалися з оцінкою подій - порівняно з 2003 роком цей показник зріс на 11 відсотків.

Більш ніж одна п'ята від загального числа респондентів - 21% - поклала відповідальність за подію на західні країни, заявивши про їх "підривні дії, спрямовані на розколювання соціалістичного блоку держав".

Ще близько 23 відсотків визнали, що "мала місце спроба перевороту", розпочата антирадянськи настроєними політиками в колишній Чехословаччині і в підсумку призвела до введення військ.

Ще близько 18% росіян впевнені, що в Чехословаччині відбулося "повстання проти режиму, встановленого Радянським Союзом". У 2008 році аналогічну відповідь дав 31 відсоток респондентів.

За словами Гудкова, лише десять відсотків учасників дослідження у віці від 18 до 35 років зізналися, що мають уявлення про події "Празької весни". "Молоді люди не знають і не хочуть знати, що сталося", - вважає він.

"Думаю, це прояв абсолютної аморальності великої держави, що стало основою для російського імперіалістичного відродження при Путіні і в умовах підтримки анексії Криму", - переконаний соціолог.

Довідка. Празька весна - народні протести проти радянського впливу, період політичної лібералізації в Чехословацькій Соціалістичній Республіці, що тривав з 5 січня по 20 серпня 1968 і закінчився введенням в країну 200 000 солдатів і 5000 танків радянських військ і військ країн Організації Варшавського договору (окрім Соціалістичної Республіки Румунія).