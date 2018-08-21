Із США депортували останнього нацистського злочинця, якого раніше відмовилася прийняти Україна

Палій отримав американське громадянство в 1957 році, приховавши, що працював охоронцем у концтаборі "Травники". У 1993 році його викрили.

США депортували до Німеччини останнього відомого злочинця Третього рейху, який проживав на території США - 95-річного колишнього охоронця нацистського концтабору "Травники" на території Польщі Якова Палія.

Як повідомляє Associated Press, в 1949 році він прибув до США, приховавши своє минуле. Через вісім років він отримав американське громадянство і продовжив жити і працювати на території США.

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Розслідування злочинів нацистського режиму призвело американських правоохоронців до Палія на початку 90-х, в 1993 році слідчі зустрілися з ним. Колишній охоронець концтабору зізнався, що збрехав про своє минуле для отримання візи. Тільки в 2001 році він зізнався в тому, що в 1943 році працював у концтаборі "Травники", де були вбиті тисячі людей.

Палія позбавили громадянства, йому загрожувала депортація. Але він жив у Нью-Йорку ще 15 років - його не погоджувалася прийняти жодна країна, у тому числі Німеччина, Польща і Україна.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Німеччині дозволили продаж відеоігор з нацистською символікою.