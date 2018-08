У Німеччині дозволили продаж відеоігор з нацистською символікою

Нацистська символіка повинна служити художній або науковій цілі або використовуватися для відтворення конкретних історичних подій.

Німецька організація USK, регулююча розважальне програмне забезпечення в Німеччині, дозволила продавати в країні відеоігри, в яких використовується нацистська символіка.

Читайте такожНімецького поліцейського звільнили за нацистське вітання і тату

USK вирішила, що замість повної заборони можна ввести на такі відеоігри додатковий віковий ценз, передає kommersant з посиланням на CNN. У USK при цьому уточнили, що використання забороненої символіки у відеоіграх повинно бути «соціально адекватним». Це означає, що нацистська символіка повинна служити художній або науковій цілі або використовуватися для відтворення конкретних історичних подій, пояснили в організації.

Приводом для обговорення теми використання нацистської символіки у відеоіграх стала гра «Darkness II: The New Colossus», яка вийшла в 2017 році. Дія в ній відбувається в альтернативному всесвіті, в якому нацисти перемогли у Другій світовій війні. У Німеччині була випущена окрема версія гри, в якій свастику замінили «нейтральними трикутними символами», а в Адольфа Гітлера «прибрали» вуса.

У числі інших ігор, що піддалися цензурі в Німеччині: «Call of Duty: Black », «South Park: The Stick of Truth» і «Indiana Jones and the Last Crusade».