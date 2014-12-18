Рішення про посилення санкцій проти Росії буде залежати від Путіна - Грібаускайте

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Грібаускайте заявила сьогодні у Брюсселі перед самітом ЄС, відповідаючи на запитання щодо подальших санкцій проти Росії.

„Побачимо. Це буде залежати від конкретної ситуації на сході України та від поведінки Росії у нашому регіоні”, - зауважила вона.

Коментуючи висловлювання президента Росії Володимира Путіна щодо погіршення економічної ситуації в країні про те, що російському ведмедю хочуть вирвати зуби, Грібаускайте сказала: „Я думаю, що це для нас не є сюрпризом. Ми очікували, що він обвинувачуватиме когось, але не себе. Я думаю, що наші санкції почали працювати”.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія й низка інших країн ввели проти Росії санкції.