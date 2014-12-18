Рішення про посилення санкцій проти Росії буде залежати від Путіна - Грібаускайте
Президент Литви Далі Грібаускайте заявляє, що ухвалення рішення про введення ЄС нових санкцій проти Росії залежатиме від поведінки її керівництва.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Грібаускайте заявила сьогодні у Брюсселі перед самітом ЄС, відповідаючи на запитання щодо подальших санкцій проти Росії.
„Побачимо. Це буде залежати від конкретної ситуації на сході України та від поведінки Росії у нашому регіоні”, - зауважила вона.
Коментуючи висловлювання президента Росії Володимира Путіна щодо погіршення економічної ситуації в країні про те, що російському ведмедю хочуть вирвати зуби, Грібаускайте сказала: „Я думаю, що це для нас не є сюрпризом. Ми очікували, що він обвинувачуватиме когось, але не себе. Я думаю, що наші санкції почали працювати”.
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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.
Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія й низка інших країн ввели проти Росії санкції.