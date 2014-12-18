Меркель: РФ не поважає суверенітет України, тому санкції неминучі

Про це повідомляє РІА "Новости".

"Поки ми не досягнемо своєї мети, санкції неминучі, хоча я б хотіла повторити, що вони не є самоціллю", - сказала Меркель в ході свого виступу перед бундестагом.

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Нагадаємо, минулого тижня Меркель заявила, що досі сподівається на дипломатичне вирішення конфлікту на Донбасі.