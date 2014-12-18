Меркель: РФ не поважає суверенітет України, тому санкції неминучі
11:08, 18 грудня 2014Світ
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що санкції проти Росії неминучі, оскільки Москва не поважає суверенітет України.
REUTERS
Про це повідомляє РІА "Новости".
"Поки ми не досягнемо своєї мети, санкції неминучі, хоча я б хотіла повторити, що вони не є самоціллю", - сказала Меркель в ході свого виступу перед бундестагом.
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Нагадаємо, минулого тижня Меркель заявила, що досі сподівається на дипломатичне вирішення конфлікту на Донбасі.
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