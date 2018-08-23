Трамп пригрозив США економічним крахом в разі його імпічменту

За його словами, злочинці не повинні співпрацювати з урядом заради пом’якшення покарання.

Президент Дональд Трамп, коментуючи зізнання свого екс-юриста Майкла Коена, висловив переконання, що співпрацювати з урядом у кримінальних справах заради пом’якшення вироку «повинно бути незаконним». При цьому, він пригрозив США економічними наслідками, якщо проти нього почнуть процес імпічменту.

Як пише The Guardian, в інтерв’ю Fox News американський президент застеріг, що Конгресу не варто навіть думати про те, щоб витурити його з Білого дому.

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«Якщо мені зроблять імпічмент, гадаю, ринки розваляться. Думаю, всі будуть дуже бідними», - сказав Трамп, додавши, що в разі його звільнення з посади «американці побачать такі економічні цифри, яким буде складно повірити».

При цьому, він також додав, що не розуміє, як взагалі може так статися, що Конгрес почне проти нього процес імпічменту.

«Я не знаю, як можна звільнити когось, хто так добре робить свою роботу», - похвалив себе Трамп.

Також він розкритикував свого колишнього особистого юриста Майкла Коена, звинувативши його у бажанні укласти угоду з прокурорами. При цьому, Трамп наголосив, що він «укладає кращі угоди через мене».

«Це називається настукати і так робити має бути незаконно. Це не чесна справа, але саме це він зробив. Він уклав дуже хорошу угоду», - сказав американський президент.

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«Я знаю все про такі доноси. 30-40 років я бачив стукачів. У мене було багато друзів, хто займався такими речами. Вам дають 10 років в’язниці, але ви кажете погані речі про когось, іншими словами перекручуєте історії, а якщо нічого не знаєте, то просто брешете. І тепер замість 10 років вони виходять національними героями», - додав він.

Але попри всю критику на адресу Коена, Трамп в тому ж інтерв’ю фактично підтвердив зізнання свого колишнього юриста, визнавши, що знав про виплати моделі Карен МакДугал і порноактрисі Стормі Деніалс. Він також додав, що наказав Коену дати цим жінкам грошей.

«Ці гроші біли не з кампанії, а мої власні. І я писав у Twitter про це. Не знаю, чи ви в курсі, але я писав про ці платежі», - сказав президент США.