ЗМІ США про суди над соратниками Трампа: Чи буде імпічмент «злочинного» президента?

Демократична преса сварила президента, який оточив себе шахраями, а республіканська вказувала на те, що вироків для Манафорта і Коена замало для імпічменту.

Як для президента США, який обіцяв наймати лише найкращих, одразу двоє осуджених підлеглих – це занадто.

Так лояльне до Демократичної партії видання Washington Post відреагувало на вчорашнє зізнання у злочинах Майкла Коена, який був особистим юристом Дональда Трампа, а також на вирок, який суд присяжних виніс екс-голові його виборчого штабу Полу Манафорту.

Впродовж всього суду Трамп то відштовхував від себе засудженого політтехнолога (адже він «працював на мене не довго»), то навпаки, хвалив його як «дуже хорошу людину». Аналогічним чином американський президент поводився зі своїм колишнім юристом.

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«Ці суперечливі виправдання не повинні відволікати від факту, що президент наповнив свою кампанію і адміністрацією сумнівними людьми, махровими ідеологами і іншими опортуністичними дармоїдами, які б ніколи не досягти своїх високих позиції, якби Трамп не закривав очі», - пише видання, нагадуючи, що крім Манафорта і Коена проблеми із законом виникли такою у колишнього радника з національної безпеки Майкла Флінна.

Перші двоє однозначно йдуть за ґрати, в той час як третього ще не засудили. Але не відомо, чи того, на кого всі вони працювали, чекає якась формальна перевірка чи наслідки. Конституція віддає цю роботу в руки Конгресу. А республіканці, які в ньому домінують, здається, більше готові покривати Трампа, ніж порушити проти нього розслідування. Втім, зізнання Коена повинні були б змусити Конгрес перевірити роль президента в тих злочинах, про які він сказав суду. Зрештою, цього вимагає законодавство.

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Тим часом, продемократична газета New York Times писала, що справи проти Манафорта і Коена дотичні до головного питання, яке розслідує спеціальний представник Департаменту юстиції США Роберт Мюллер: чи Трамп і його соратники змовлялися з Росією для втручання у американські вибори і чи потім американський президент перешкоджав з’ясуванню правди. Вважалося, що ні Манафорт, ні Коен не підуть на співпрацю зі слідством. Але тепер все може змінитися, тому що обом їм загрожують великі терміни у в’язниці. Втім, чи є їм що розповісти Мюллеру – це питання теж лишається відкритим.

У свою чергу, бізнес-видання Bloomberg додає, що Майкл Коен вже заявив, що у нього є «знання» про хакерські атаки і змову з Росією, які можуть зацікавити Мюллера і його розслідування російського втручання у американські вибори в 2016 році. Адвокат колишнього юриста Трампа оголосив, що його клієнт з радістю поділиться інформацією або зі спеціальним представником Департаменту юстиції, або з Конгресом.

«Це великий день, поганий день. Гадаю, ми з’ясували сьогодні, що у нас злочинний президент. І це історична подія», - прокоментував всю ситуацію колишній радник Білого дому Джон Дін, який працював у часи Річарда Ніксона.

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Видання Politico тим часом, зауважило, що після зізнання Коена і вироку, який винесли Манафорту, розмови про імпічмент Трампа посиляться. Команда американського президента з усіх сил намагалася підірвати довіру американців до розслідування Мюллера, виставивши його як «полювання на відьом». Але тепер ці спроби остаточно зазнали невдачі. Крім того, новини про Коена і Манафорта зробили імпічмент Трампа як ніколи реальним. Адже демократи спробують використати їх проти американського президента.

«Це лише підкреслює критичну важливість середньострокових виборів і збереження більшості у Палаті представників. Якщо Ненсі Пелосі стане спікером, Дональд Трамп матиме справу з імпічментом», - сказав Politico неназваний республіканець, наближений до Білого дому.

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У свою чергу, лояльне до Республіканської партії видання Wall Street Journal наголошує, що справи Коена і Манафорта не мають прямого відношення до Трампа. Видання сумнівається, що Роберт Мюллер висуне обвинувачення проти президента США, поки той на посаді. Однак, демократи дійсно можуть підштовхнути Конгрес до початку процесу імпічменту після виборів. Втім, для звільнення Трампа американці можуть зажадати кращих доказів, ніж виплати порно-зірці.

Тим часом, прореспубліканська газета Chicago Tribune писала, що Мюллеру ще належить дати відповідь на головне питання про втручання Росії і змову з нею команди кандидата-республіканця. Всі чекають на це. Однак, вівторок був кошмарним і ганебним днем для президенства Трампа.

«Дві справи проти радників Трампа за один день в той час, як незалежне розслідування Мюллера триває. Вівторок не був останнім словом для президенства Трампа. Але він багато про що сказав», - пише видання в редакційній статті.