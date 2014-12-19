У США горить нафтозавод Chevron (фото)
07:43, 19 грудня 2014Світ
0 0
В Річмонді, штат Каліфорнія (США) сталася пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів у країні.
Завод займає площу 1200 га / twitter
Загоряння на заводі, який належить компанії Chevron, сталосячерез розгерметизацію обладнання, повідомляє Новое Время з посиланням на CBS Local.
Читайте такожРубль поки росте через подорожчання нафти
Завод займає площу 1200 га, щодня переробляє понад 240 тис. барелів нафти.
Затримки з поставками нафти можуть підняти ціни на бензин на західному узбережжі США, оскільки цей регіон не пов'язаний з іншими ринками.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter