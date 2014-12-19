У США горить нафтозавод Chevron (фото)

Загоряння на заводі, який належить компанії Chevron, сталосячерез розгерметизацію обладнання, повідомляє Новое Время з посиланням на CBS Local.

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Завод займає площу 1200 га, щодня переробляє понад 240 тис. барелів нафти.

Затримки з поставками нафти можуть підняти ціни на бензин на західному узбережжі США, оскільки цей регіон не пов'язаний з іншими ринками.