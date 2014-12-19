У Білому домі планують посилити охорону

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters. Всього планується найняти майже 300 осіб, у тому числі 85 спецагентів.

При цьому наголошується, що доступ відвідувачів в резиденцію американського президента не буде обмежений.

Посилити охорону Білого дому вирішили після кількох інцидентів, пов'язаних з неуважністю співробітників Секретної служби. 1 жовтня стало відомо, що Обама, будучи в Атланті, опинився в одному ліфті з озброєним охоронцем Центру по контролю і профілактиці захворювань, у якого було три судимості.

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21 вересня агенти Секретної служби затримали жителя Нью-Джерсі, який двічі намагався потрапити на територію резиденції президента США.

20 вересня в будівлю Білого дому проник 42-річний Омар Гонзалес. Ветеран війни в Іраку був озброєний ножем.

Через ці інциденти, а також низку інших скандалів, директор Секретної служби США Джулія Пірсон подала у відставку. За інформацією Reuters, найближчим часом планується обрати нового главу відомства, при цьому перевага буде віддаватися кандидатам ззовні.