МЗС Ізраїлю розкритикував позицію Європарламенту по Палестині

Таку позицію озвучив міністр закордонних справ Ізраїлю Авігдор Ліберман, передає zn.ua з посиланням на BBC.

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"Євросоюз повинен зрозуміти: відповідальність за переговорний процес лежить не тільки на Ізраїлі, але і на Палестинській автономії", - сказав Авігдор Ліберман.

Він також зазначив, що, не дивлячись на приняття Європарламентом Палестини, без згоди Ізраїлю нічого не зміниться. Крім цього, на думку глави МЗС, палестинський план мирного врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту, запропонований ООН, є хитрістю.

Проект резолюції був запропонований Йорданією. Згідно з ним мирний договір між Палестиною та Ізраїлем повинен бути укладений протягом року, а в результаті - ізраїльська "окупація" повинна завершитися в трирічний термін.

"Було б краще, якщо б Рада Безпеки займалася питаннями дійсно важливими для громадян світу, такими як теракти на цьому тижні в Австралії і Пакистані ... і не витрачала час на трюки палестинців", - додав ізраїльський міністр.

На його думку, проект резолюції тільки посилить наявний конфлікт.