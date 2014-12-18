В РБ ООН представлений проект резолюції про створення палестинської держави

Постійний спостерігач від Палестинської автономії при ООН Ріяд Мансур підкреслив, що текст документа ще підлягає обговоренню, пише Лента.ру.

«Ми продовжимо переговори з усіма сторонами, в тому числі і з американською, якщо вони готові і хочуть, щоб ми, можливо, досягли успіху схвалення Радою безпеки ООН документа, який допоможе відкрити двері до миру», - сказав він.

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Палестинці раніше хотіли поставити на голосування проект резолюції якнайшвидше, проте відмовилися від цієї ідеї під натиском тієї ж Йорданії, яка сподівається узгодити документ з США. Вашингтон неодноразово накладав вето на резолюції РБ ООН, які були спрямовані проти її союзника Ізраїля.

Нинішній варіант резолюції передбачає створення двох незалежних, демократичних держав: Ізраїля і Держави Палестина. Межі визначаються станом на 4 червня 1967 року. Сторони повинні дійти до угоди не пізніше, ніж через рік. До кінця 2017 року Ізраїль повинен вивести збройні сили з території Палестини.

Дата голосування щодо резолюції поки що невідома.