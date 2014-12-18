В РБ ООН представлений проект резолюції про створення палестинської держави
Йорданія внесла до ради Безпеки ООН проект резолюції, який встановлює точні терміни відведення ізраїльських військ із палестинських територій.
Постійний спостерігач від Палестинської автономії при ООН Ріяд Мансур підкреслив, що текст документа ще підлягає обговоренню, пише Лента.ру.
«Ми продовжимо переговори з усіма сторонами, в тому числі і з американською, якщо вони готові і хочуть, щоб ми, можливо, досягли успіху схвалення Радою безпеки ООН документа, який допоможе відкрити двері до миру», - сказав він.
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Палестинці раніше хотіли поставити на голосування проект резолюції якнайшвидше, проте відмовилися від цієї ідеї під натиском тієї ж Йорданії, яка сподівається узгодити документ з США. Вашингтон неодноразово накладав вето на резолюції РБ ООН, які були спрямовані проти її союзника Ізраїля.
Нинішній варіант резолюції передбачає створення двох незалежних, демократичних держав: Ізраїля і Держави Палестина. Межі визначаються станом на 4 червня 1967 року. Сторони повинні дійти до угоди не пізніше, ніж через рік. До кінця 2017 року Ізраїль повинен вивести збройні сили з території Палестини.
Дата голосування щодо резолюції поки що невідома.