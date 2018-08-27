Стрілянину на турнірі з відеоігор у США влаштував учасник, який програв у змаганнях
Стрілець в Джексонвіллі (штат Флорида) відкрив вогонь через програш у кібертурнірі із гри Madden NFL.
Про це пише Los Angeles Times з посиланням на іншого учасника змагань Стівена Жаварускі.
За його словами, геймер, програвши, вихопив вогнепальну зброю та почав вицілювати жертв, після чого покінчив з собою.
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Ще один гравець, Дріні Джока, розповів у своєму Twitter, що йому «пощастило» — куля пробила йому великий палець. За його словами, це стало «найгіршим днем в його житті».
За непідтвердженою інформацією, злочинцем виявився Дерек Джонс. У своєму Twitter напередодні НП він написав, що в настрої кого-небудь убити. В даний час його сторінка вже недоступна для перегляду.
Точну кількість убитих і поранених досі не повідомляється — раніше йшлося щонайменше про чотирьох загиблих і 11 постраждали.