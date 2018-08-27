Вдова Маккейна може зайняти його крісло в сенаті

Видання підкреслює, що вибір Дьюси надзвичайно важливий для стану справ в сенаті.

Сінді Маккейн, вдова американського сенатора від штату Арізона, розглядається як один з кандидатів на його посаду.

Про це пише The New York Times. Губернатор Арізони Даг Дьюсі повідомив, що не буде обговорювати кандидатуру на заміну Маккейну, поки не пройдуть всі прощальні заходи, і сенатор не буде похований.

Тим не менш газета називає можливих наступників Маккейна. Серед них, в тому числі, і вдова сенатора Сінді. Також серед кандидатів вказані колишній сенатор Джон Кайл і два колишніх члена палати представників конгресу від Арізони Джон Шадегг і Метт Салмон.

Видання підкреслює, що вибір Дьюсі надзвичайно важливий для стану справ в сенаті. Як зазначається, з одного боку від губернатора вимагають знайти схожого по духу Маккейну кандидата, який готовий виступити проти президента. З іншого боку, його закликають поставити на цей пост республіканця – прихильника Дональда Трампа.Раніше повідомлялося, що похорон Маккейна відбудуться 2 вересня.

Джон Маккейн помер 25 серпня. Більше року сенатор боровся з пухлиною мозку.