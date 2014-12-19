Жителям Макао заборонили розкривати парасольки через візит лідера КНР

Влада Макао заборонила жителям цієї автономної території Китаю користуватися парасольками під час дводенного візиту голови КНР Сі Цзіньпіна. Візит приурочений до святкування 15-річчя переходу Макао під китайське правління. Раніше ця територія була колонією Португалії, повідомляє Радіо Свобода.

Школярам, журналістам, урядовим чиновникам довелося сьогодні стояти під відкритим небом без парасольок, незважаючи на погану погоду, щоб привітати китайського лідера в аеропорту Макао. Адміністрація аеропорту попередила всіх, хто прийшов зустріти лідера КНР, що при сильному вітрі немає потреби розкривати парасольки, які, за словами чиновників, можуть перешкодити й безпеці польотів.

В останні місяці парасольки стали символом протестного руху молоді в Гонконзі, де демонстранти вимагали від місцевої влади повного дотримання демократичних норм при підготовці до виборів глави місцевої адміністрації. Вибори призначені на 2017 рік.

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Гонконг, який як і Макао має особливий напівавтономний статус у складі Китайської Народної республіки, протягом декількох місяців, починаючи з вересня цього року, був місцем вуличних заворушень. Символом боротьби за демократію в Гонконзі стали розкриті парасолі.