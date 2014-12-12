Влада Китаю заборонила виконувати національний гімн на весіллях і похоронах
19:44, 12 грудня 2014Світ
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На порушників правил чекає "критика і виправлення".
REUTERS
Влада Китаю заборонила виконання національного гімну країни на весіллях, похоронах і інших "неформальних" подіях, повідомляє BBC.
Згідно з новими правилами, гімн може виконуватися тільки на великих політичних і дипломатичних заходах, а також на спортивних аренах і в школах.
Як повідомляє агентство Сіньхуа, метою нововведення є "вироблення належного етикету" при виконанні гімну.
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Гімн КНР, зокрема, може виконуватися в той момент, коли китайські спортсмени завойовують медалі на аренах, де має відстоюватися національна гідність".
На порушників правил чекає "критика і виправлення".
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