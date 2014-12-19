Пакистанські бойовики погрожують новими атаками на школи

Лідер одного з відгалужень ісламістського руху "Талібан" в Пакистані Халіфа Омар Мансур (Khalifa Omar Mansoor), якого називають організатором нападу на військове училище в місті Пешавар, пообіцяв продовжити атаки на школи й інші цивільні об'єкти. Про це він заявив у своєму відеозверненні, передає LB.ua з посиланням на The Wall Streeet Journal.

Мансур заявив, що напади стануть відповіддю на дії пакистанських військових, які з червня проводять успішну операцію проти бойовиків на племінних територіях у Північному Вазиристані. "Якщо будуть продовжуватися атаки на наших жінок і дітей, то ваші діти також не будуть в безпеці", - заявив Мансур.

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Вранці 16 грудня шестеро талібів проникли в будівлю військового училища в пакистанському місті Пешавар в провінції Хайбер-Пахтунхва й захопили в заручники курсантів і викладачів - всього близько 500 осіб. Жертвами теракту стала 141 особа, з них 132 - учні.

Представник організації "Техрік-е Талібан Пакистан" Мухаммад Хорасані заявив, що серед бойовиків знаходилися терористи-смертники і загарбникам було наказано атакувати тільки дорослих учнів і не чіпати дітей молодшого віку.

Після теракту, 17 грудня, влада Пакистану вирішили скасувати мораторій на смертну кару у відношенні осіб, засуджених за пов'язані з тероризмом злочини.

Як повідомляє Рейтер, у відповідь на атаку на училище ВПС Пакистану знищили близько 60 талібів.

Крім того, як повідомляє "Синьхуа", безпілотник США знищив вісім бойовиків на афгано-пакистанському кордоні. На даний момент особи вбитих бойовиків встановлено, зазначається, що серед них можуть бути бойовики пакистанського крила радикального руху "Талібан".

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Збройні сили Пакистану заявили 15 червня про початок "універсальної операції" під назвою Зарб-е-Азб (Zarb-e-Azb) проти бойовиків "Аль-Каїди", "Талібану", "Ісламського руху Східного Туркестану" і "Ісламського руху Узбекистану" на території Північного Вазиристану. В операції задіяно близько 30 тисяч пакистанських військових.