Лимонов назвав наступника Путіна, а Росії передрік багато крові (відео)

За словами Лимонова, у президента Росії Володимира Путіна немає видимого наступника.

Російський письменник і політичний діяч Едуард Лимонов дав інтерв'ю журналісту Юрію Дудю, в ньому він дав прогноз щодо майбутнього Росії.

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Випуск програми опублікований на YouTube-каналі "вДудь" у вівторок, 28 серпня. Лимонов відповів на питання, що буде з Росією через 50 років. Він передбачив, що буде "дуже важко" і буде "багато крові".

Також російський письменник заявив, що немає видимого наступника Володимира Путіна: "Ймовірно, підуть шляхом найменшого опору: тобто або вірний і випробуваний Медведєв (прем'єр-міністр РФ - Ред.), або Валентина Іванівна Матвієнко (голова Ради Федерації - Ред.)".

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Раніше російський політолог, доктор історичних наук, дослідник Chatham House Лілія Шевцова заявляла, що в РФ пошук наступників будь-якого лідера не припиняється, і є ризик, що наступник президента Росії Володимира Путіна буде ще більш авторитарний і схильний до авантюр.