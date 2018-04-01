Російський політолог розповіла, яким може бути наступник Путіна

Росіяни не думають, як будувати інститути, які б їх позбавили від "спасителя".

У Росії пошук наступників будь-якого лідера не припиняється, і є ризик, що наступник президента Росії Володимира Путіна буде ще більш авторитарним і схильним до авантюр.

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Про це під час чату на "Главреді" розповіла російський політолог, доктор історичних наук, дослідник Chatham House Лілія Шевцова.

"У нас пошук наступників будь-якого лідера не припиняється. Це говорить про нашу ментальність - шукаємо нового спасителя", - зазначила співрозмовниця.

За її словами, росіяни не думають, як будувати інститути, які б їх позбавили від "спасителя".

"Так, звичайно, є ризик, що наступник Путіна буде ще більш авторитарним і схильним до авантюр. Все залежить від того, як будуть розвиватися події, і наскільки Росія втомилася від самодержавства", - додала політолог.