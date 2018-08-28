Меланія Трамп на лубутенах і з "золотою" лопатою посадила дерево біля Білого дому (фото)

Перша леді США прийняла участь у висадці дерев біля Білого дому.

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія приймали в гостях президента Кенії Ухуру Кеніата з дружиною Маргарет.

Для такого випадку Меланія вибрала спідницю з квітковим принтом від Valentino, топ ніжного рожевого відтінку і туфлі на підборах від Christian Louboutin.

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Після низки переговорів подружжя вийшли на вулицю, щоб висадити кілька саджанців біля Білого дому. І перша леді Америки рішуче взяла в руки лопату і зробила це прямо на "лубутенах".